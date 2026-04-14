    "Gələcəyin ümidləri" təlim proqramına seçilən cüdoçularla görüş təşkil edilib

    Fərdi
    • 14 aprel, 2026
    • 14:30
    Gələcəyin ümidləri təlim proqramına seçilən cüdoçularla görüş təşkil edilib

    "Gələcəyin ümidləri" təlim proqramına cəlb olunan cüdoçularla görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) vitse-prezidenti Elnur Məmmədli, ACF-in icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu, ACF prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov, milli komandaların performans direktoru Riçard Trautman, həmçinin yeniyetmələrdən ibarət yığmaların məşqçilər heyəti iştirak ediblər.

    Tədbirdə qeyd olunub ki, "Gələcəyin ümidləri" təlim proqramına U-16 və U-17 yaş qrupları üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin iki turunun yekun reytinq sıralamasında hər çəki dərəcəsi üzrə ilk dörd pillədə qərarlaşan ümumilikdə 124 idmançı cəlb olunub.

    Çıxışlar zamanı yeniyetmə cüdoçular proqramda yer almaları münasibətilə təbrik olunub, onların gələcək inkişafında texniki-taktiki hazırlığın mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Bildirilib ki, bu yaş mərhələsində əsas prioritet yalnız nəticə qazanmaq deyil, eyni zamanda idmançıların düzgün formalaşdırılması, potensialının açılması və uzunmüddətli inkişafının təmin edilməsidir.

    Bununla yanaşı, "İstedadların seçimi" turnirinin keçirilməsində başlıca məqsədin milli komanda üçün sağlam və rəqabətqabiliyyətli baza yaratmaq, perspektiv vəd edən cüdoçuları müəyyənləşdirmək, eləcə də dayanıqlı ehtiyat qüvvə formalaşdırmaq olduğu diqqətə çatdırılıb.

    Gələcəyin ümidləri təlim proqramı Elnur Məmmədli Rəşad Rəsullu Azərbaycan Cüdo Federasiyası İstedadların seçimi turniri

    Son xəbərlər

    14:58

    Hərəkətdə olan sərnişin və yük qatarlarına I rübdə 18 dəfə daş atılıb

    İnfrastruktur
    14:56

    Türkiyə Superliqasında üçüncü olan Zemfira Mikayılova: "İlk dəfə xarici klubun heyətində medal qazandım"

    Fərdi
    14:55

    Rusiya Ukraynanın iki vilayətinə zərbələr endirib: ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    14:50

    Pedro Sançes: Çin Yaxın Şərqdəki münaqişəyə son qoya biləcək yeganə ölkədir

    Digər ölkələr
    14:47

    Leyla Əliyeva: Azərbaycanda qadınlara hörmət mədəniyyətin və ənənələrin ayrılmaz hissəsidir

    Daxili siyasət
    14:46

    Azərbaycan AQEM çərçivəsində Qadınlar Şurasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib

    Daxili siyasət
    14:43

    Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə aprel ayının pensiyaları ödənilib

    Sosial müdafiə
    14:42
    Foto
    Video

    Pirşağıda kanalizasiya kollektoru və tullantı sutəmizləyici qurğunun inşası üzrə vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:32

    "Unibank" I rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti