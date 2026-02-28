İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Fuad Hacıyev: "Təməldən təfərrüata" kitabı qazilərin bərpa prosesində istifadə edilib"

    Fərdi
    • 28 fevral, 2026
    • 13:33
    Fuad Hacıyev: Təməldən təfərrüata kitabı qazilərin bərpa prosesində istifadə edilib

    Azərbaycan İdman Akademiyasının (ASA) Fizioterapiya təhsil proqramı üzrə məsul şəxsi Roman Yahodanın hazırladığı "Təməldən təfərrüata" kitabı hərbi qulluqçuların və qazilərin reabilitasiya prosesinin həyata keçirilməsində rol oynayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ASA-nın rektoru Fuad Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, müharibə və post-müharibə dövründə reabilitasiyadan keçən 110 hərbi qulluqçunun 75%-i sağlamlığı bərpa olunduqdan sonra yenidən ordu sıralarına qayıdıb:

    "Bu kitabda öz əksini tapmış kompleks reabilitasiya və bərpa məşq hərəkətləri əsasında hərbi qulluqçuların və qazilərin reabilitasiya prosesinin həyata keçirilməsi qürurverici haldır. Onların 75 faizi ordu sıralarına qayıdıb".

    Fuad Hacıyev hərbi qulluqçular qazilər

    Son xəbərlər

    14:42
    Foto

    İsmayıllıda üç avtomobil toqquşub: 2 ölü, 6 yaralı - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:40

    Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonda danışıb

    Region
    14:38

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu il ərzində 9 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:36

    Sibiqa İrandakı vəziyyət barədə: Tehran diplomatik həll fürsətini əldən verib

    Digər ölkələr
    14:34

    BƏƏ-də raket hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    14:25

    İraqda hava zərbələri nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    14:22

    KİV: Ər-Riyadda partlayışlar qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    14:19
    Foto

    BMMT-nin Baş katibi Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü ilə bağlı çağırış edib

    Hadisə
    14:18

    İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycandakı vətəndaşlarına müraciət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti