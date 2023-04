"Formula 2": "Bakı trekinin çətinliklərini heç vaxt gözardı etməyin" - VİDEO

"Formula 2"nin rəsmi tviter səhifəsi Bakıda keçirilən Azərbaycan Qran Prisi ilə bağlı paylaşım edib.

"Report"un məlumatına görə, postda paytaxt trekinin çətinliklərindən bəhs olunub.

Bildirilib ki, Bakıdakı yarışın necə çətin olduğunu heç vaxt gözardı etməyin.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisinə aprelin 30-da yekun vurulacaq.