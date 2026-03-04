İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Fərid Qayıbov: "Artıq qış idman növlərində ölkəmizi yerli idmançılar təmsil edirlər"

    Fərdi
    • 04 mart, 2026
    • 11:53
    Fərid Qayıbov: Artıq qış idman növlərində ölkəmizi yerli idmançılar təmsil edirlər
    Fərid Qayıbov

    Azərbaycanı "Şahdağ" Turizm Mərkəzində keçirilən xizək alpinizmi üzrə Dünya Kuboku və Avropa çempionatında yerli idmançılar təmsil edirlər.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov deyib.

    O, artıq yerli idmançıların ön plana çıxdığını vurğulayıb:

    "Ötən il Bakıda, Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində təşkil olunan yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-Pri baş tutdu. Ötən il olduğu kimi, bu il də təqvimimiz qış idman növləri üzrə yarışlarla zəngindir. Martın 14-də isə "Şahdağ" turizm mərkəzində fristayl moqul üzrə Dünya Kuboku keçiriləcək. Qeyd olunan yarışlarda Azərbaycanı 100-dən çox idmançı təmsil edir. Bizim üçün sevindirici hal odur ki, artıq başqa ölkələrdən dəvət edilənlər yox, yerli idmançılar ölkəmizi təmsil edirlər. Nəticələr də kifayət qədər yaxşıdır. Fürsətdən istifadə edərək Qış İdman Növləri Federasiyasına təşkilatçılığa görə minnətdarlığımı bildirirəm".

    Şahdağ Turizm Mərkəzi Fərid Qayıbov Gənclər və İdman Naziri Dünya Kuboku Avropa çempionatı xizək alpinizmi

    Son xəbərlər

    11:59

    İran Yaxın Şərqdəki ABŞ bazalarına 230 PUA buraxıb

    Digər ölkələr
    11:59

    250 tələbəyə "Həmkarlar ittifaqı təqaüdü" təqdim olunub

    Biznes
    11:53

    Qazaxıstan fevralda BTC ilə neftin nəqlini 8,5 % artırıb

    Energetika
    11:53

    SEPAH: ABŞ və İsrailin 26 təyyarəsi vurulub, biri ələ keçirilib

    Region
    11:53

    Fərid Qayıbov: "Artıq qış idman növlərində ölkəmizi yerli idmançılar təmsil edirlər"

    Fərdi
    11:48

    Azərbaycan Bolqarıstanın qaz istehlakının təxminən 40 %-ni təmin edir

    Energetika
    11:45
    Foto

    Dövlət Xidməti Gəncədə gənclər üçün tədbir keçirib

    Hərbi
    11:43

    Çingiz Hüseynzadə: "Azərbaycan idmanının bir neçə problemi var"

    Fərdi
    11:41
    Foto

    Xəzər dənizində köməksiz vəziyyətdə qalan azərbaycanlı balıqçılar xilas edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti