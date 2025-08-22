Erməni rəqibini məğlub edən Azərbaycan güləşçisi dünya çempionu olub

Haqqımızda

22 avqust 2025 22:17
Bolqarıstanın Samokov şəhərində U20 dünya çempionatı davam edir.

"Report" xəbər verir ki, yarışın altıncı günündə Ayxan Cavadov (60 kq) qızıl medal qazanıb.

Güləşçimiz finalda ermənistanlı Yurik Mxitaryanla qarşılaşıb. Fasiləyə 3:5 hesabıyla geridə yollanan Cavadov ikinci hissədə əzmkarlıq nümayiş etdirərək inamlı qələbə qazanıb – 12:5. Beləliklə, bu yarışda Ayxan ilk dünya çempionumuz olub. Ötən il U17 yaş qrupunda dünya və Avropa çempionu olan yunan-Roma güləşçimiz bu il eyni uğura U20 yaş qrupunda imza atıb.

Elmin Əliyev (82 kq) təsəlliverici görüşdə özbəkistanlı Azimcan Soatullayevə (0:8), Zəhra Kərimzadə (72 kq) isə rusiyalı U23 Avropa çempionu Kristina Bratçikovaya (tuş) məğlub olub.

Qeyd edək ki, DÇ-də medallarımızın sayı 6-ya çatıb. Daha öncə Ruzanna Məmmədova (62 kq) gümüş, Günay Qurbanova (59 kq), Vasif Bağırov (57 kq), Nurlan Ağazadə (70 kq) və Yusif Dursunov (125 kq) isə bürünc medal qazanıb.

