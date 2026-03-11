İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında "İstedadların seçimi" yarışının II turu keçiriləcək

    Fərdi
    • 11 mart, 2026
    • 18:50
    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında İstedadların seçimi yarışının II turu keçiriləcək

    Martın 14-dən 15-dək cüdo üzrə U-16 yeniyetmələr arasında "İstedadların seçimi" yarışının II turu təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək turnirdə 71 klub və idman cəmiyyətindən 358 cüdoçu (297 oğlan, 61 qız) 16 çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq.

    Yarışın keçirilməsində məqsəd milli komandanın sağlam alt bazasının formalaşdırılması, yığmaya namizəd perspektivli idmançıların müəyyən edilməsi və dayanıqlı ehtiyat bazasının yaradılmasıdır.

    Qeyd edək ki, II turun yekun reytinq sıralamasında hər çəki dərəcəsi üzrə ilk 4 pillədə qərarlaşan idmançılar "Gələcəyin ümidləri" təlim proqramına cəlb olunacaq.

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi “İstedadların seçimi” yarışı cüdo üzrə U-16 yeniyetmələr

