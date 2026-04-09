    • 09 aprel, 2026
    • 16:40
    Cüdo üzrə Azərbaycan yığmasının media üçün açıq məşqi təşkil olunub

    Avropa çempionatına hazırlığı davam etdirən cüdo üzrə Azərbaycan yığmasının bu gün media üçün açıq məşqi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, milli üzvləri ilə birgə Bəhreyn, Mərakeş və İsraildən olan cüdoçular da hazırlıq keçirlər.

    Azərbaycanı Avropa çempionatında təmsil edəcək ilkin heyət artıq müəyyənləşib. İlkin siyahıya 9 kişi və 6 qadın olmaqla ümumilikdə 15 cüdoçu daxil edilib. Azərbaycan yığmasının yekun heyəti isə yarışa az qalmış açıqlanacaq.

    Milli komandaların ilkin heyətində Balabəy Ağayev, Əhməd Yusifov (hər ikisi 60 kq), Turan Bayramov (66 kq), Hidayət Heydərov (73 kq), Zelim Tçkayev, Ömər Rəcəbli (hər ikisi 81 kq), Murad Fətiyev (90 kq), Zelim Kotsoyev (100 kq), Kənan Nəsibov (+100 kq), Könül Əliyeva, Şəfəq Həmidova (hər ikisi 48 kq), Leyla Əliyeva, Gültac Məmmədəliyeva (hər ikisi 52 kq), Südabə Ağayeva (70 kq), Madina Kaisinova (+78 kq) yer alıblar.

    Avropa çempionatında idmançılara kişilərdən ibarət yığmanın baş məşqçisi Riçard Trautman, böyük məşqçilər Elxan Məmmədov, Elçin İsmayılov, Slavko Tekiç və Robert Kravçik, həmçinin qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatif və böyük məşqçi Saşa Herkenrat-Vimar rəhbərlik edəcəklər.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının hakimlər heyətinin üzvü, A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Nazim Umbayev də turnirdə ədalət təmsilçiləri sırasında yer alacaq.

    Qeyd edək ki, cüdo üzrə böyüklər arasında Avropa çempionatı aprelin 16–19-da Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək. Qitə birinciliyində 46 ölkədən 409 cüdoçu 14 dəst medal uğrunda mübarizə aparacaq.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası Açıq məşq Nazim Umbayev Riçard Trautman Hidayət Heydərov

    Son xəbərlər

    17:55
    Foto

    Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya nazirinin müavini "Report"un fəaliyyəti ilə tanış olub

    Media
    17:53

    Media: İran və ABŞ arasında danışıqlar aprelin 11-də keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    17:52

    Nəvaf Salam: Livan İsrailin hücumuna görə BMT TŞ-yə şikayət edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    "Atəşgah Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    17:39

    WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti monitorinq ediləcək

    İnfrastruktur
    17:36

    Cəlal Qasımov: "Kapital bazarı məhduddur və özəl emitentlərin sayı azdır"

    Biznes
    17:28

    Amina Abdellatif: "Avropa çempionatında qadın cüdoçulardan gözləntilər böyükdür"

    Fərdi
    17:27

    Son illərin münaqişələri fonunda Azərbaycanın hərbi-siyasi nəticəsi fərqli model kimi diqqət çəkir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:26
    Foto

    Azərbaycanlı məşqçilərə UEFA-nın A kateqoriyalı diplomları təqdim olunub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti