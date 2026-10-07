İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Beşqat olimpiya çempionu Nadya Komaneçi Bakıda keçirilən mundialın iştirakçılarına müraciət edib

    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2026
    • 11:49
    Beşqat olimpiya çempionu Nadya Komaneçi Bakıda keçirilən mundialın iştirakçılarına müraciət edib

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının (BCF) səfiri, gimnastika üzrə beşqat olimpiya çempionu Nadya Komaneçi Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatının iştirakçılarına videomüraciət ünvanlayıb.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, rumıniyalı sabiq idmançı təcrübəsinə istinad edərək böyük nailiyyətlərin əsasında nizam-intizam, cəsarət və əzmkarlığın dayandığını vurğulayıb.

    O, mundialda mübarizə aparan cüdoçulara səslənib:

    "Bakıda yarışan bütün idmançılara demək istəyirəm: qürurla mübarizə aparın, rəqiblərinizə hörmət edin və tatamidə əlinizdən gələni əsirgəməyin. Medallarla yanaşı, nümayiş etdirdiyimiz xarakter və gələcək nəslə verdiyimiz ilham da yadda qalır".

    Nadya Komaneçi müraciətinin sonunda bütün iştirakçılara unudulmaz dünya çempionatı arzulayıb.

    Nadya Komaneçi Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    Надя Команечи обратилась к участникам ЧМ по дзюдо в Баку
    Nadia Comaneci sends video message to judokas at Baku worlds
    MiniBoss
    MiniBoss

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