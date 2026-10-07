Надя Команечи обратилась к участникам ЧМ по дзюдо в Баку

Пятикратная олимпийская чемпионка, посол Международной федерации дзюдо Надя Команечи направила видеообращение участникам чемпионата мира по дзюдо в Баку.

Об этом передает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.

Румынская экс-спортсменка, ссылаясь на свой опыт, подчеркнула, что основой больших достижений являются дисциплина, смелость и упорство.

"Хочу сказать всем спортсменам, выступающим в Баку: боритесь с гордостью, уважайте соперников и не жалейте сил на татами. Наряду с медалями запоминаются и проявленный характер, и вдохновение, которое мы даем будущему поколению", - сказала Команечи.

В завершение обращения она пожелала всем участникам незабываемого чемпионата мира.