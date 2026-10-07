Надя Команечи обратилась к участникам ЧМ по дзюдо в Баку
Индивидуальные
- 07 октября, 2026
- 12:07
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Пятикратная олимпийская чемпионка, посол Международной федерации дзюдо Надя Команечи направила видеообращение участникам чемпионата мира по дзюдо в Баку.
Об этом передает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.
Румынская экс-спортсменка, ссылаясь на свой опыт, подчеркнула, что основой больших достижений являются дисциплина, смелость и упорство.
"Хочу сказать всем спортсменам, выступающим в Баку: боритесь с гордостью, уважайте соперников и не жалейте сил на татами. Наряду с медалями запоминаются и проявленный характер, и вдохновение, которое мы даем будущему поколению", - сказала Команечи.
В завершение обращения она пожелала всем участникам незабываемого чемпионата мира.
Beşqat olimpiya çempionu Nadya Komaneçi Bakıda keçirilən mundialın iştirakçılarına müraciət edib
Nadia Comaneci sends video message to judokas at Baku worlds
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