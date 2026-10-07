Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Надя Команечи обратилась к участникам ЧМ по дзюдо в Баку

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2026
    • 12:07
    Надя Команечи обратилась к участникам ЧМ по дзюдо в Баку

    Пятикратная олимпийская чемпионка, посол Международной федерации дзюдо Надя Команечи направила видеообращение участникам чемпионата мира по дзюдо в Баку.

    Об этом передает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.

    Румынская экс-спортсменка, ссылаясь на свой опыт, подчеркнула, что основой больших достижений являются дисциплина, смелость и упорство.

    "Хочу сказать всем спортсменам, выступающим в Баку: боритесь с гордостью, уважайте соперников и не жалейте сил на татами. Наряду с медалями запоминаются и проявленный характер, и вдохновение, которое мы даем будущему поколению", - сказала Команечи.

    В завершение обращения она пожелала всем участникам незабываемого чемпионата мира.

    Международная федерация дзюдо Чемпионат мира по дзюдо 2026 Федерация дзюдо Азербайджана
    Beşqat olimpiya çempionu Nadya Komaneçi Bakıda keçirilən mundialın iştirakçılarına müraciət edib
    Nadia Comaneci sends video message to judokas at Baku worlds
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей