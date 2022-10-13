Haqqımızda

Bakıdakı Dünya Kubokuna qatılacaq dünya yığmasının heyəti açıqlanıb

Bakıdakı Dünya Kubokuna qatılacaq dünya yığmasının heyəti açıqlanıb Noyabrın 5-də Bakı İdman Sarayında start götürəcək yunan-Roma güləşi üzrə Dünya Kubokuna qatılacaq dünya yığmasının heyəti açıqlanıb.
Fərdi
13 Oktyabr , 2022 18:50
Bakıdakı Dünya Kubokuna qatılacaq dünya yığmasının heyəti açıqlanıb

Noyabrın 5-də Bakı İdman Sarayında start götürəcək yunan-Roma güləşi üzrə Dünya Kubokuna qatılacaq dünya yığmasının heyəti açıqlanıb.

Federasiyadan "Report"a verilən məlumata görə, ilk dəfə bu yarışda tətbiq olunan formatda yer alan dünya yığmasının tərkibində Nuqzari Tsurtsumia (55 kq, Gürcüstan), Aydos Sultangali (60 kq, Qazaxıstan), Leri Abuladze (63 kq, Gürcüstan), Coni Xetsuriani (67 kq, Gürcüstan), Andrey Kulik (72 kq, Ukrayna), Zoltan Levay (77 kq, Macarıstan), Jalqasbay Berdimuratov (82 kq, Özbəkistan), Turpal Bisultanov (87 kq, Danimarka), Kiril Milenov Milov (97 kq, Bolqarıstan) və Mantas Knistautas (Litva, 130 kq) yer alıb.

Bu idmançılardan Tsurtsumia daha öncə (2019) dünya çempionu, Abuladze, Levay, Berdimuratov, Bisultanov və Milov son mundialın gümüş, Sultangali, Kulik, Knistautas bürünc medalçısı olub. Xetsuriani isə 5-ci yeri tutub.

Dünya yığması B qrupunda Azərbaycan və Serbiya milliləriylə mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, Dünya Kubokuna noyabrın 6-da yekun vurulacaq.

Bizim Twitter səhifəmizə abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Tokayev: “Azərbaycan təkcə regionda deyil, daha geniş coğrafi miqyasda böyük rol oynayır”
Tokayev: “Azərbaycan təkcə regionda deyil, daha geniş coğrafi miqyasda böyük rol oynayır”
13 Oktyabr , 2022 17:41
Cəmiyyətimizdə Fransanın regionda vasitəçi ola bilməyəcəyi ilə bağlı qəti mövqe formalaşıb - RƏY
"Cəmiyyətimizdə Fransanın regionda vasitəçi ola bilməyəcəyi ilə bağlı qəti mövqe formalaşıb" - RƏY
13 Oktyabr , 2022 15:11
Azərbaycan Ermənistanla dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Komissiyanın Katibliyini yaradıb
Azərbaycan Ermənistanla dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Komissiyanın Katibliyini yaradıb
13 Oktyabr , 2022 12:45
İlham Əliyev Astanada AQEM-in sammitində çıxış edib - YENİLƏNİB-3
Fotoİlham Əliyev Astanada AQEM-in sammitində çıxış edib - YENİLƏNİB-3
13 Oktyabr , 2022 11:14
Yazıçıların qurultayının keçirilməsi üçün AYB-yə 203 min manat pul ayrılıb - EKSKLÜZİV
Yazıçıların qurultayının keçirilməsi üçün AYB-yə 203 min manat pul ayrılıb - EKSKLÜZİV
13 Oktyabr , 2022 10:45
Ceyhun Bayramov: Erməni hərbçiləri Azərbaycan ərazilərindən tam çıxarılmayıb
FotoCeyhun Bayramov: "Erməni hərbçiləri Azərbaycan ərazilərindən tam çıxarılmayıb"
12 Oktyabr , 2022 21:14
Bişkekdə Heydər Əliyev adına Məktəb-Gimnaziya təhsil-tərbiyə kompleksinin açılışı olub - YENİLƏNİB
FotoBişkekdə Heydər Əliyev adına Məktəb-Gimnaziya təhsil-tərbiyə kompleksinin açılışı olub - YENİLƏNİB
12 Oktyabr , 2022 14:34
Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin xidməti avtomobilinə atəş açılıb
FotoAzərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin xidməti avtomobilinə atəş açılıb
12 Oktyabr , 2022 11:38
Azərbaycan Prezidentinin Qırğızıstana səfəri iki ölkə arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirəcək - RƏY
"Azərbaycan Prezidentinin Qırğızıstana səfəri iki ölkə arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirəcək" - RƏY
12 Oktyabr , 2022 11:33
Səhiyyə Nazirliyi apteklərdə dərman qıtlığının yaranmasına münasibət bildirib
Səhiyyə Nazirliyi apteklərdə dərman qıtlığının yaranmasına münasibət bildirib
12 Oktyabr , 2022 10:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi