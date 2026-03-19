Bakıda kişi boksçular arasında beynəlxalq təlim-məşq toplanışı başlayır
Fərdi
- 19 mart, 2026
- 13:38
Sabah Bakıda kişi boksçular arasında beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, toplanışda Azərbaycan millisi ilə yanaşı, Gürcüstan və Rumıniya yığmaları da hazırlıq keçəcək.
Bakı Boks Mərkəzində təşkil olunacaq toplanışa 60-dək boksçu qatılacaq. Komandalar gündə 2 dəfə məşq keçəcək, sınaq döyüşlərində güclərini yoxlayacaqlar. Toplanışda əsasən texniki-taktiki hazırlığa üstünlük veriləcək. Gürcülər tam heyətlə məşqlərə 1 gün sonra qoşulacaqlar.
Məşqlər Bakıda təşkil olunacaq "Böyük İpək Yolu" beynəlxalq turnirinə hazırlıq xarakteri daşıyır.
Qeyd edək ki, "Böyük İpək Yolu" yarışı aprelin 2-7-də baş tutacaq.
