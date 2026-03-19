    Bakıda kişi boksçular arasında beynəlxalq təlim-məşq toplanışı başlayır

    Sabah Bakıda kişi boksçular arasında beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, toplanışda Azərbaycan millisi ilə yanaşı, Gürcüstan və Rumıniya yığmaları da hazırlıq keçəcək.

    Bakı Boks Mərkəzində təşkil olunacaq toplanışa 60-dək boksçu qatılacaq. Komandalar gündə 2 dəfə məşq keçəcək, sınaq döyüşlərində güclərini yoxlayacaqlar. Toplanışda əsasən texniki-taktiki hazırlığa üstünlük veriləcək. Gürcülər tam heyətlə məşqlərə 1 gün sonra qoşulacaqlar.

    Məşqlər Bakıda təşkil olunacaq "Böyük İpək Yolu" beynəlxalq turnirinə hazırlıq xarakteri daşıyır.

    Qeyd edək ki, "Böyük İpək Yolu" yarışı aprelin 2-7-də baş tutacaq.

    13:57

    "Qalatasaray" "Liverpul"la oyundakı hadisəyə görə kompensasiya tələb edəcək

    Futbol
    13:53

    Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcək

    Biznes
    13:47
    Foto

    "Qala" qoruğunda "Novruz Qalası" adlı bayram şənliyi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:45

    ABB xarici bankdan pay almaq istəyir

    Maliyyə
    13:43

    Hindistanın Ziqh diasporasına qarşı repressiyasının detalları açıqlanıb

    Digər ölkələr
    13:42

    "Borussiya" Ceydon Sançonu geri qaytarmaq üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    13:38

    Bakıda kişi boksçular arasında beynəlxalq təlim-məşq toplanışı başlayır

    Fərdi
    13:37

    Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfə artıb

    İKT
    13:35

    Süni intellektlə edilən şantajlar şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipinə ziddir - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti