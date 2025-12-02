İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanlı fiqurlu konkisürən: "Gələcəkdə daha yaxşı nəticələr qazanacağıma ümid edirəm"

    Fərdi
    • 02 dekabr, 2025
    • 14:37
    

    Avropa çempionatında iştirak edəcək ilk azərbaycanlı fiqurlu konkisürən olacaq Nərgiz Süleymanova gələcəkdə daha yaxşı nəticələr qazanacağına ümid edir.

    İdmançı bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    O, İstanbulda keçirilmiş "Bosphorus Cup"da qızıl medala sahib olması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Birinci yeri tutduğum və Avropa çempionatına vəsiqə qazandığım üçün çox sevinirəm. Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırmaq çoxdankı arzum idi. Mənə dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasına minnətdaram. Gələcəkdə daha yaxşı nəticələr qazanacağıma ümid edirəm".

    Qeyd edək ki, Nərgiz Süleymanova Türkiyədəki yarışda 156.53 xalla birinci olub.

    Nərgiz Süleymanova fiqurlu konkisürmə Avropa çempionatına vəsiqə

