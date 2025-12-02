Azərbaycanlı fiqurlu konkisürən: "Gələcəkdə daha yaxşı nəticələr qazanacağıma ümid edirəm"
Fərdi
- 02 dekabr, 2025
- 14:37
Avropa çempionatında iştirak edəcək ilk azərbaycanlı fiqurlu konkisürən olacaq Nərgiz Süleymanova gələcəkdə daha yaxşı nəticələr qazanacağına ümid edir.
İdmançı bu barədə "Report"a açıqlama verib.
O, İstanbulda keçirilmiş "Bosphorus Cup"da qızıl medala sahib olması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Birinci yeri tutduğum və Avropa çempionatına vəsiqə qazandığım üçün çox sevinirəm. Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırmaq çoxdankı arzum idi. Mənə dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasına minnətdaram. Gələcəkdə daha yaxşı nəticələr qazanacağıma ümid edirəm".
Qeyd edək ki, Nərgiz Süleymanova Türkiyədəki yarışda 156.53 xalla birinci olub.
Son xəbərlər
15:18
İngiltərə klubunun qapıçısı "İnter"ə keçə bilərFutbol
15:17
Kallas: Aİ Azərbaycanla sülh prosesinin dəstəklənməsi üçün Ermənistana 15 milyon avro ayırırRegion
15:16
İrəvanda 2026-cı ilin yazında Ermənistan-Aİ birinci sammiti keçiriləcəkRegion
15:08
Pakistanda avtomobilə hücum nəticəsində 4 nəfər ölübDigər ölkələr
15:05
Özbəkistan və Azərbaycan 2026-cı ilin ikinci yarısında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
15:05
XİN: Estoniya şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməkdə maraqlıdırBiznes
15:04
Foto
Dövlət Komitəsinin sədri İmişlidə vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:03
Foto
İƏT-in Təmiz Enerji Mərkəzi ilə Ev Sahibi Ölkə Sazişi imzalanıbEnergetika
15:00
Foto