Azərbaycanın kişi boksçulardan ibarət U-23 millisi Türkiyəyə yollanıb
- 07 noyabr, 2025
- 16:33
Azərbaycanın kişi boksçulardan ibarət U-23 millisi Türkiyəyə yollanıb.
"Report" Boks Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, komanda noyabrın 17-dək təlim-məşq toplanışında olacaq.
Kastamonuda məşqçilər Yadigar Məmmədovla Elvin Məmişzadənin rəhbərliyi altında Sübhan Mamedov, Bilalhəbaşi Nəzərov (hər ikisi 50 kq), Amin Məmmədzadə (55 kq), Tağı Nəsibov (60 kq), Əli Abdullayev (65 kq), Nicat Əlirzayev (70 kq), Fərhad Şeydayev (75 kq) və Səbuhi Əlizadə (+90 kq) hazırlıq keçəcəklər.
Türkiyə millisi ilə birgə təşkil olunacaq növbəti toplanış U-23 Avropa çempionatına hazırlıq xarakteri daşıyır. Kastamonuda sınaq döyüşləri də planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, U-23 Avropa çempionatı noyabrın 23-29-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə təşkil olunacaq.