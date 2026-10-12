İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın kayak və kanoeçiləri Gürcüstanda beynəlxalq turnirə qatılacaqlar

    Fərdi
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:22
    Azərbaycanın kayak və kanoeçiləri Gürcüstanda beynəlxalq turnirə qatılacaqlar

    Azərbaycanın kayak və kanoeçiləri oktyabrın 14-də Gürcüstanın Mtsxeta şəhərində keçiriləcək beynəlxalq reqataya qatılacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, "Mtsxeta Şəhəri Günü" münasibətilə keçiriləcək turnirdə Azərbaycan Su İdmanı Federasiyası (AZSİF) 6 idmançı ilə təmsil olunacaq.

    Kanoe növündə Fəxri Sadıqlı və Rüstəm Əsgərov mübarizə aparacaq. Kayak qayığında Sənan Cəfərzadə, Nizami Kərimov, Tahir Mövsümov və Yunis Əhmədov medallar uğrunda yarışacaq. Komandaya məşqçi İsbəndiyar Cəfərov başçılıq edəcək.

    Fəxri Sadıqlı Rüstəm Əsgərov Sənan Cəfərzadə Kayak Kanoe Azərbaycan Su İdmanı Federasiyası
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