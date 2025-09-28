Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında ilk qələbəsini qazanıb
Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında ilk qələbəsini qazanıb.
"Report"un Şəkiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə A qrupunda yer alan milli Qırğızıstanda qarşılaşıb.
Azərbaycan təmsilçisi 4:0 hesabı ilə qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, çövkən yarışlarına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.
