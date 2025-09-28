İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    • 28 sentyabr, 2025
    • 13:07
    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında ilk qələbəsini qazanıb

    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında ilk qələbəsini qazanıb.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə A qrupunda yer alan milli Qırğızıstanda qarşılaşıb.

    Azərbaycan təmsilçisi 4:0 hesabı ilə qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, çövkən yarışlarına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.

    III MDB Oyunları çövkən Azərbaycan yığması

