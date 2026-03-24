    Azərbaycan paracüdoçuları Tbilisidə Dünya Kubokunda mübarizə aparacaqlar

    Azərbaycanın paracüdo üzrə millisi Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək Dünya Kubokunda qüvvələrini sınayacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

    Martın 24-dən 25-nə qədər keçiriləcək yarışda ölkəmizi həm kişi, həm də qadın idmançılar təmsil edəcəklər. Kişilərin mübarizəsində İsmayıl Muradov (J1, 70 kq), Əbdülərrəhman Rzazadə (J1, 70 kq), Məhəmməd Əkbərov (J2, 70 kq), Saleh Sultanov (J1, 81 kq) və Mehman Hüseynov (J1, +95 kq) tatami üzərinə çıxacaqlar.

    Qadın paracüdoçulardan isə Dürsədəf Kərimova (J2, +70 kq) və Xatirə İsmiyeva (J1, +70 kq) mükafatlar uğrunda yarışacaqlar.

    Komanda turnirə baş məşqçilər İbrahim İbrahimov və Ramin İbrahimovun rəhbərliyi altında yollanıb.

    Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi İsmayıl Muradov Dürsədəf Kərimova Əbdülərrəhman Rzazadə Məhəmməd Əkbərov İbrahim İbrahimov Ramin İbrahimov Xatirə İsmiyeva Saleh Sultanov

    11:20

    Azərbaycan avtomobil hissələri idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azalıb

    Biznes
    11:19

    Zeki Çelik "Roma"dan azad agent kimi ayrıla bilər

    Futbol
    11:13

    "Hizbullah" İsrail ordusunun obyektlərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    11:11

    Bəzi ərazilərə yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:06

    Kaya Kallas: Aİ və Avstraliya birgə hərbi təlimlər keçirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    11:05

    DYP dumanlı hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

    Daxili siyasət
    11:00

    Azərbaycan paracüdoçuları Tbilisidə Dünya Kubokunda mübarizə aparacaqlar

    Fərdi
    10:58

    Azərbaycan ötən il Rusiyadan 17 milyon dollarlıq şirniyyat idxal edib

    Biznes
    10:36

    Ötən gün Azərbaycanda iki avtomat silahı, 20 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti