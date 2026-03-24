Azərbaycan paracüdoçuları Tbilisidə Dünya Kubokunda mübarizə aparacaqlar
Fərdi
- 24 mart, 2026
- 11:00
Azərbaycanın paracüdo üzrə millisi Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək Dünya Kubokunda qüvvələrini sınayacaqlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
Martın 24-dən 25-nə qədər keçiriləcək yarışda ölkəmizi həm kişi, həm də qadın idmançılar təmsil edəcəklər. Kişilərin mübarizəsində İsmayıl Muradov (J1, 70 kq), Əbdülərrəhman Rzazadə (J1, 70 kq), Məhəmməd Əkbərov (J2, 70 kq), Saleh Sultanov (J1, 81 kq) və Mehman Hüseynov (J1, +95 kq) tatami üzərinə çıxacaqlar.
Qadın paracüdoçulardan isə Dürsədəf Kərimova (J2, +70 kq) və Xatirə İsmiyeva (J1, +70 kq) mükafatlar uğrunda yarışacaqlar.
Komanda turnirə baş məşqçilər İbrahim İbrahimov və Ramin İbrahimovun rəhbərliyi altında yollanıb.
11:20
Azərbaycan avtomobil hissələri idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azalıbBiznes
11:19
Zeki Çelik "Roma"dan azad agent kimi ayrıla bilərFutbol
11:13
"Hizbullah" İsrail ordusunun obyektlərinə zərbələr endiribDigər ölkələr
11:11
Bəzi ərazilərə yağış yağıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:06
Kaya Kallas: Aİ və Avstraliya birgə hərbi təlimlər keçirməyi planlaşdırırDigər ölkələr
11:05
DYP dumanlı hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edibDaxili siyasət
11:00
Azərbaycan paracüdoçuları Tbilisidə Dünya Kubokunda mübarizə aparacaqlarFərdi
10:58
Azərbaycan ötən il Rusiyadan 17 milyon dollarlıq şirniyyat idxal edibBiznes
10:36