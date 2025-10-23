İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycan güləşçisi: "Ermənistanlı idmançıya qalib gələrək bürünc medal qazanmağım sevindirici haldır"

    Fərdi
    • 23 oktyabr, 2025
    • 13:14
    Azərbaycan güləşçisi: Ermənistanlı idmançıya qalib gələrək bürünc medal qazanmağım sevindirici haldır

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Ruslan Nurullayev (72 kq) Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında ermənistanlı rəqibinə qalib gələrək bürünc medal qazanmasını sevindirici hal hesab edir.

    İdmançı bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    O, öncədən əsas hədəfinin çempionluq olduğunu vurğulayıb:

    "Yarış yüksək səviyyədə idi. Mundialdan öncə çox ciddi hazırlıq keçdik. Turnirə son Avropa çempionu olaraq yollanmışdım. Məqsədim qızıl medal qazanmaq idi. Lakin xırda bir nüans məni çempionluqdan etdi. Düşünürəm ki, həmin səhvləri təkrarlamamaqla növbəti yarışlarda çempion ola bilərəm. Ermənistanlı idmançıya qalib gələrək bürünc medal qazanmağım sevindirici haldır. Lakin mən bütün rəqiblərimə eyni gözlə baxıram".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan güləşçisi üçüncü yer uğrunda görüşdə ermənistanlı Qaspar Terteryanı 3:1 hesabı ilə üstələyərək bürünc medala yiyələnib.

    U-23 dünya çempionatı güləş Ruslan Nurullayev

    Son xəbərlər

    13:24

    Azərbaycanın FIFA referisi: "Atletik" - "Qarabağ" matçında ciddi hakim səhvləri görmədim"

    Futbol
    13:18
    Foto

    Növbəti köç Təzəbinə kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:14

    Azərbaycan güləşçisi: "Ermənistanlı idmançıya qalib gələrək bürünc medal qazanmağım sevindirici haldır"

    Fərdi
    13:10

    Bart de Vever: Ukrayna üçün "təzminat krediti" ideyasının dəstəklənməsi üçün şərtlərimiz var

    Digər ölkələr
    13:06

    Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilib

    Digər
    13:04

    Dərman təminatı və kompensasiya mexanizmlərini tənzimləyən yeni qaydalar təsdiqlənib

    Sağlamlıq
    13:03

    Nazirlər Kabineti texnoloji biznes inkubatoru rezidentləri ilə bağlı qərar verib

    İKT
    13:02

    Mingəçevirdə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb -YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:01

    İslamiadada Azərbaycanı təmsil edəcək cüdoçular açıqlanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti