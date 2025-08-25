Haqqımızda

25 avqust 2025 23:05
Azərbaycan güləşçisi: Əminəm ki, növbəti illərdə medalımın əyarını qızıla dəyişəcəm

Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Turan Daşdəmirov (55 kq) növbəti yarışlarda qızıl medal qazanacağına inanır.

Bunu "Report"a açıqlamasında Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatında ikinci yeri tutan güləşçi özü deyib.

O, mundialda final qarşılaşmasında səhvə yol verdiyini etiraf edib:

"Ardıcıl üçüncü dəfə idi ki, dünya çempionatında finala yüksəlirəm. Bu il həm Avropa, həm də dünya çempionatında gümüş medal qazandım. Əminəm ki, növbəti illərdə medalımın əyarını qızıla dəyişəcəm. Final görüşümdə müəyyən səhvlərə yol verdim. İnşallah, qarşıdakı yarışlarda hər şey daha yaxşı alınacaq".

Qeyd edək ki, Turan Daşdəmirov finalda iranlı Payam Balutakiyə 3:5 hesabı ilə uduzaraq gümüş medalla kifayətlənib.

