    Fərdi
    • 23 fevral, 2026
    • 11:04
    Azərbaycan güləşçisi Belarusdakı turnirdə qızıl medal qazanıb

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Abubakr Abakarov (92 kq) Belarusun paytaxtı Minskdə 3 qat olimpiya çempionu Aleksandr Medvedin xatirə turnirində qızıl medal qazanıb.

    Azərbaycan Güləş Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, bütün rəqiblərinə qalib gələn təmsilçimiz fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

    Abakarov finalda dağıstanlı Qamzat Qasanov üzərində inamlı qələbə qazanıb – 12:5.

    Abubakr Abakarov Azərbaycan güləşçisi sərbəst güləş Qızıl medal

