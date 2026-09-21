Azərbaycan atleti Anna Yusupova dünya çempionatında 91-ci yeri tutub
Fərdi
- 21 sentyabr, 2026
- 09:13
Azərbaycanın atletika millisinin üzvü Anna Yusupova Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən şose qaçışı üzrə dünya çempionatında iştirak edib.
Azərbaycan Atletika Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, idmançı yarımmarafonda mübarizə aparıb.
A.Yusupova 1:19:19 nəticə göstərərək ümumi sıralamada 91-ci yeri tutub.
Qeyd edək ki, milli üzvü yarışda şəxsi məşqçisi Vüqar Ələsgərovun rəhbərliyi altında mübarizə aparıb.
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