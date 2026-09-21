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    Azərbaycan atleti Anna Yusupova dünya çempionatında 91-ci yeri tutub

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 09:13
    Azərbaycan atleti Anna Yusupova dünya çempionatında 91-ci yeri tutub

    Azərbaycanın atletika millisinin üzvü Anna Yusupova Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən şose qaçışı üzrə dünya çempionatında iştirak edib.

    Azərbaycan Atletika Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, idmançı yarımmarafonda mübarizə aparıb.

    A.Yusupova 1:19:19 nəticə göstərərək ümumi sıralamada 91-ci yeri tutub.

    Qeyd edək ki, milli üzvü yarışda şəxsi məşqçisi Vüqar Ələsgərovun rəhbərliyi altında mübarizə aparıb.

    Anna Yusupova Atletika üzrə dünya çempionatı Azərbaycan Atletika Federasiyası

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