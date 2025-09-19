Aslan Ağayev: "Qadın güləşçilərin mundialda medalsız qalmaları onların zəif olması anlamına gəlmir"
- 19 sentyabr, 2025
- 16:40
Azərbaycanın qadın güləşçilərinin dünya çempionatında medal qazana bilməməsi onların zəif olması anlamına gəlmir.
Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin sabiq baş məşqçisi Aslan Ağayev komandanın Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında çıxışı ilə bağlı danışarkən deyib.
O, qadın idmançıların mundialda mükafatsız qalmasını faciə hesab etmədiyini söyləyib:
"İdmanda bu cür hallar olur. Bu yarışda iştirak edən güləşçilərimiz gənclər idi. Gənclərdən söz düşmüşkən, deyə bilərəm ki, yeniyetmələrin yarışlarında bir çox hallarda medallar qazanırıq. Bu çox yaxşı haldır. Əminəm ki, qısa müddət sonra dünya və Avropa çempionatlarında yeni-yeni çempionluqlar, gümüş və bürünc medallar gələcək. Qadın güləşində bəzən elə idmançılar olur ki, ailə həyatı qururlar və karyeralarını başa vururlar. Belə olan halda qadın güləşini istənilən formaya gətirmək bir az vaxt aparır. Lakin yenə də yaxın vaxtlarda nəticələrin ürəkaçan olacağına inanıram".
Qeyd edək ki, Azərbaycanı mundialda baş məşqçi əvəzi Toğrul Əsgərov və məşqçi Həsrət Məmmədyarovun rəhbərliyi altındaJalə Əliyeva (57 kq), Günay Qurbanova (59 kq) və Birgül Soltanova (62 kq) təmsil edib. Onların hər üçü mübarizəni mükafatsız başa vurub.