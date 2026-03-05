İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    AGF nümayəndəsi: "Gimnastlarımızın Dünya Kubokunda medal qazanacaqlarına ümid edirik"

    Fərdi
    • 05 mart, 2026
    • 13:05
    AGF nümayəndəsi: Gimnastlarımızın Dünya Kubokunda medal qazanacaqlarına ümid edirik

    Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının (AGF) nümayəndəsi Sara Şükürova idman gimnastlarının Bakıda gerçəkləşən Dünya Kubokunda onları sevindirəcəyinə ümid edir.

    O, bu barədə "Report"a açıqlamasında bildirib.

    S.Şükürova Bakıda ilin ikinci Dünya Kubokunun təşkil olunduğunu söyləyib:

    "Ölkəmiz 2026-cı ilin ikinci Dünya Kubokuna ev sahibliyi edir. Milli Gimnastika Arenasında bu dəfə idman gimnastikası üzrə yarış start götürüb. Buradakı turnirə 30-dan çox ölkə qatılıb. Ölkəmiz həmin qadın, həm də kişilərin mübarizəsində təmsil olunur. Azərbaycanı Rəsul Əhmədzadə, Aydın Əlizadə, Nikita Simonov, Dəniz Əliyeva, Nazənin Teymurova və Xədicə Abbaszadə təmsil edirlər. Ümid edirik ki, idmançılarımız bizi medalla sevindirəcəklər".

    Qeyd edək ki, bu gün start götürən Dünya Kuboku martın 8-də başa çatacaq.

    Dünya Kuboku İdman gimnastikası Milli Gimnastika Arenası Sara Şükürova Azərbaycan Gimnastika Federasiyası

    Son xəbərlər

    13:31

    Con Hili Kiprə gedib

    Digər ölkələr
    13:30

    İsrail ordusu İranın raket anbarlarını məhv etdiyini açıqlayıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:28
    Foto

    Azərbaycanın ƏTİT-ə üzvlük prosesinin tamamlanması müzakirə edilib

    ASK
    13:27
    Foto

    İranın dron hücumundan sonra Naxçıvan aeroportundan - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    13:24

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaq

    Hərbi
    13:17

    Bəhreynin HHM sistemləri İrana məxsus 75 raket və 123 PUA-nı məhv edib

    Digər ölkələr
    13:16

    Türkiyə MN: PJAK-ın İrandakı fəaliyyətini yaxından izləyirik

    Region
    13:15

    Vasif Qafarov: Özəl məktəblərdə çalışan müəllimlər də sertifikasiyadan keçməlidir

    Milli Məclis
    13:12
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb  - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti