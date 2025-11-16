Aerobika gimnastikası üzrə yığmanın baş məşqçisi: Bu, Avropa çempionatında ilk yüksək nailiyyətimiz idi
Fərdi
- 16 noyabr, 2025
- 18:19
Bu, Avropa çempionatında ilk yüksək nailiyyətimiz idi.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu Aerobika gimnastikası üzrə yığmanın baş məşqçisi Marian Kolev media nümayəndələrinə verdiyi açıqlamada bildirib.
O, gərgin keçən çempionatın ən yüksək mərtəbəsini qazanmağı böyük nailiyyət adlandırıb.
"Düzdür, məşqlər çox ağır idi, amma mən xoşbəxtəm ki, buna nail olduq. Bu, Avropa çempionatında ilk qızıl medalımız idi . Bunun üçün hamıya, xüsusən də federasiyaya, bizi dəstəkləyənlərə çox təşəkkür edirəm", - baş məşqçi qeyd edib.
Xatırladaq ki, Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatında azərbaycanlı gimnastlar Mədinə Mustafayeva və Vladimir Dolmatov çütlükdə çıxış edərək birinci yerə layiq görülüblər.
