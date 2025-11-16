İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Aerobika gimnastikası üzrə yığmanın baş məşqçisi: Bu, Avropa çempionatında ilk yüksək nailiyyətimiz idi

    Fərdi
    • 16 noyabr, 2025
    • 18:19
    Aerobika gimnastikası üzrə yığmanın baş məşqçisi: Bu, Avropa çempionatında ilk yüksək nailiyyətimiz idi

    Bu, Avropa çempionatında ilk yüksək nailiyyətimiz idi.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu Aerobika gimnastikası üzrə yığmanın baş məşqçisi Marian Kolev media nümayəndələrinə verdiyi açıqlamada bildirib.

    O, gərgin keçən çempionatın ən yüksək mərtəbəsini qazanmağı böyük nailiyyət adlandırıb.

    "Düzdür, məşqlər çox ağır idi, amma mən xoşbəxtəm ki, buna nail olduq. Bu, Avropa çempionatında ilk qızıl medalımız idi . Bunun üçün hamıya, xüsusən də federasiyaya, bizi dəstəkləyənlərə çox təşəkkür edirəm", - baş məşqçi qeyd edib.

    Xatırladaq ki, Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatında azərbaycanlı gimnastlar Mədinə Mustafayeva və Vladimir Dolmatov çütlükdə çıxış edərək birinci yerə layiq görülüblər.

    aerobika gimnastikası Avropa çempionatı

    Son xəbərlər

    18:19

    Aerobika gimnastikası üzrə yığmanın baş məşqçisi: Bu, Avropa çempionatında ilk yüksək nailiyyətimiz idi

    Fərdi
    18:04

    Abbas Əraqçi: İranın nüvə probleminin hərbi həlli yoxdur

    Region
    17:58
    Foto
    Video

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    17:40
    Foto

    Bakı Musiqi Akademiyasında "Səsimiz səsindir, Humay" yaradıcılıq-xeyriyyə axşamı keçirilib

    İncəsənət
    17:32
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    17:25

    KİV: Çin gəmiləri Yaponiyanın ərazi sularına daxil olub

    Digər ölkələr
    17:11

    Türkiyədə inşaat zamanı uçqun olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    17:10
    Foto

    Bakıda Qlobal Gənclər Sammiti keçirilib

    İKT
    17:08
    Foto

    Mərkəzi Asiya ölkələri və Azərbaycanın XİN başçıları Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzini ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti