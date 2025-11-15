20 yaşadək cüdoçular arasında Bakı birinciliyinə start verilib
- 15 noyabr, 2025
- 18:17
20 yaşadək cüdoçular arasında Bakı birinciliyinə start verilib.
"Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, iki gün davam edəcək turnirə 28 klub və idman cəmiyyətindən 180 cüdoçu qatılıb.
İlk yarış günündə 7 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib.
Oğlanlar
60 kq
1. Rüstəm Qasımzadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Nemət İsayev (ACF Bakı CTM)
3. Bahadır Feyzullayev (Neftçi İK), Ceyhun Hüseynli (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)
73 kq
1. Səlim Sultanov (FHN İSK)
2. Əli Hümbətov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Nadir İmanov (Balaxanı İM), Kənan Məmmədli (RKİM)
90 kq
1. Murad Allahverdiyev (Sərhədçi İM)
2. Rəsul Quliyev (Azəri-Cüdo İKİB)
3. Səid Hüseynzadə (Balaxanı İM), Nurlan Nəcəfov (Qafqaz-Arena İK)
+100 kq
1. Rauf Yadigarlı (RKİM)
2. Murad Hüseynquliyev (AHİTA)
Qızlar
48 kq
1. Nərgiz Əhmədova (Champion 74)
57 kq
1. Yasəmən Əkbəri (RKİM)
70 kq
1. Mələk Bayramlı (DİN İC)
2. Aynur Mirzağayeva (Neftçi İK)
3. Familə Nəsirova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
Qeyd edək ki, yarışın keçirilməsində məqsəd kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirməkdir.