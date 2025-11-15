İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    20 yaşadək cüdoçular arasında Bakı birinciliyinə start verilib

    Fərdi
    • 15 noyabr, 2025
    • 18:17
    20 yaşadək cüdoçular arasında Bakı birinciliyinə start verilib

    20 yaşadək cüdoçular arasında Bakı birinciliyinə start verilib.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, iki gün davam edəcək turnirə 28 klub və idman cəmiyyətindən 180 cüdoçu qatılıb.

    İlk yarış günündə 7 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib.

    Oğlanlar

    60 kq

    1. Rüstəm Qasımzadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Nemət İsayev (ACF Bakı CTM)

    3. Bahadır Feyzullayev (Neftçi İK), Ceyhun Hüseynli (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)

    73 kq

    1. Səlim Sultanov (FHN İSK)

    2. Əli Hümbətov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Nadir İmanov (Balaxanı İM), Kənan Məmmədli (RKİM)

    90 kq

    1. Murad Allahverdiyev (Sərhədçi İM)

    2. Rəsul Quliyev (Azəri-Cüdo İKİB)

    3. Səid Hüseynzadə (Balaxanı İM), Nurlan Nəcəfov (Qafqaz-Arena İK)

    +100 kq

    1. Rauf Yadigarlı (RKİM)

    2. Murad Hüseynquliyev (AHİTA)

    Qızlar

    48 kq

    1. Nərgiz Əhmədova (Champion 74)

    57 kq

    1. Yasəmən Əkbəri (RKİM)

    70 kq

    1. Mələk Bayramlı (DİN İC)

    2. Aynur Mirzağayeva (Neftçi İK)

    3. Familə Nəsirova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    Qeyd edək ki, yarışın keçirilməsində məqsəd kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirməkdir.

    cüdo Bakı birinciliyi Azərbaycan Cüdo Federasiyası

    Son xəbərlər

    19:11

    Mərkəzi Asiya ölkələrinin XİN başçılarının görüşündə müzakirə olunan məsələlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:57

    KİV: "Tesla" öz təchizatçılarından Çində hazırlanan hissələrdən istifadəni dayandırmağı tələb edib

    Digər ölkələr
    18:26

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 11-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:17
    Foto

    20 yaşadək cüdoçular arasında Bakı birinciliyinə start verilib

    Fərdi
    18:17
    Foto

    İlham Əliyev Daşkənddə "Gələcəyin İrsi" Beynəlxalq Mükafatının təqdimat mərasimində iştirak edib

    Xarici siyasət
    18:00

    Cahangir Həsənzadə: "Fransa ilə matçda millidən istəkli oyun gözləyirik"

    Futbol
    17:53

    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    17:47

    Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    17:43

    SEPAH: "Talara" gəmisində icazəsiz yük olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti