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    Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib

    Energetika
    • 07 oktyabr, 2026
    • 12:10
    Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib

    Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ukraynaya humanitar yardım məqsədilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yardımın göndərilməsi Prezident İlham Əliyevin 2026-cı il 21 sentyabr tarixli Sərəncamına əsasən, Energetika Nazirliyi tərəfindən təmin edilib.

    Ukrayna tərəfinin müraciəti əsasında təşkil edilən humanitar yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2,5 milyon Azərbaycan manatı olan kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan bundan əvvəl də Ukraynaya elektrik təchizatı ilə bağlı humanitar yardımlar göndərib.

    Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib
    Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib
    Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib
    Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib

    İlham Əliyev Azərbaycan Energetika Nazirliyi Ukrayna Sumqayıt Texnologiyalar Parkı Azərbaycanın Ukraynaya yardımı
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    Azerbaijan sends another batch of electrical equipment to Ukraine as humanitarian aid
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