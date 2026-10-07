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    Азербайджан направил Украине новую партию гумпомощи в виде электрооборудования

    Энергетика
    • 07 октября, 2026
    • 12:26
    Азербайджан направил Украине новую партию гумпомощи в виде электрооборудования

    В рамках гуманитарной помощи Украине из Азербайджана отправлена очередная партия груза, состоящая из электрооборудования.

    Как сообщает Report, отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года.

    Груз сформирован на основе обращения украинской стороны и отправлен с территории Сумгайытского технологического парка. В него вошли кабели, провода, трансформаторы и другое электрооборудование общей стоимостью 2,5 млн азербайджанских манатов.

    Отметим, что Азербайджан ранее неоднократно направлял Украине гуманитарную помощь для восстановления системы энергоснабжения.

    Азербайджан направил Украине новую партию гумпомощи в виде электрооборудования
    Азербайджан направил Украине новую партию гумпомощи в виде электрооборудования
    Азербайджан направил Украине новую партию гумпомощи в виде электрооборудования
    Азербайджан направил Украине новую партию гумпомощи в виде электрооборудования

    Гумпомощь Азербайджана в Украину Электрооборудование
    Фото
    Видео
    Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib
    Фото
    Видео
    Azerbaijan sends another batch of electrical equipment to Ukraine as humanitarian aid
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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