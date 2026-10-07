Азербайджан направил Украине новую партию гумпомощи в виде электрооборудования
Энергетика
- 07 октября, 2026
- 12:26
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В рамках гуманитарной помощи Украине из Азербайджана отправлена очередная партия груза, состоящая из электрооборудования.
Как сообщает Report, отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года.
Груз сформирован на основе обращения украинской стороны и отправлен с территории Сумгайытского технологического парка. В него вошли кабели, провода, трансформаторы и другое электрооборудование общей стоимостью 2,5 млн азербайджанских манатов.
Отметим, что Азербайджан ранее неоднократно направлял Украине гуманитарную помощь для восстановления системы энергоснабжения.
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