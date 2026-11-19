Sumqayıt Elektrik Stansiyasında ümumi istehsalın həcmi açıqlanıb
Energetika
- 19 noyabr, 2026
- 15:13
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İstismara verildiyi tarixdən bu ilin noyabr ayına qədər Sumqayıt Elektrik Stansiyasında 51 milyard kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.
Bu barədə "Report"a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, stansiya ümumi gücü 525,3 MVt olmaqla, gücü 168,3 MVt olan 2 ədəd qaz və gücü 188,7 MVt olan 1 ədəd buxar turbinindən ibarətdir.
Qeyd edək ki, Sumqayıt Elektrik Stansiyası 2009-cu il noyabrın 19-da istismara verilib.
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