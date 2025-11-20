Sabah Sumqayıt şəhərində 600 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq
Energetika
- 20 noyabr, 2025
- 20:03
Sabah Sumqayıt şəhərində 600 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
"Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, balans qovşaqlarının mövcud şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar 21 noyabr saat 10:00-dan etibarən 600 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
İşlər bitdikdən sonra qazın verilişi bərpa olunacaq.
