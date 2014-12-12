ABŞ-da neftin qiyməti 60 dollardan aşağı düşüb

Bakı. 12 dekabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,65% yaxud 0,99 dollar ucuzlaşaraq 59,95 ABŞ dolları təşkil edib.

"Report"un xəbərinə görə, birjalarda "Brent" markalı xam neftin qitymətində də ucuzlaşma müşahidə olunub. Belə ki, "Brent"in bir bareli 0,88% və ya 0,56 dollar ucuzlaşaraq 63,68 dollara düşüb.

Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2014-cü il üzrə neftin orta qiymətinin 68 dollar/barel olacağı proqnozlaşdırılır.