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    В США цена нефти упала ниже 60 долларов

    Стоимость нефти марки Brent упала до 63,68 долларов/баррель

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,65% или 0,99 долларов и составила 59,95 долларов США. 

    Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 0,88% или 0,56 долларов и составила 63,68 долларов/баррель. 

    Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2014 год составит 68 долларов/баррель. 

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