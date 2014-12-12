В США цена нефти упала ниже 60 долларов

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,65% или 0,99 долларов и составила 59,95 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 0,88% или 0,56 долларов и составила 63,68 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2014 год составит 68 долларов/баррель.