İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İlham Əliyev: Neftin qeyri-tarazlı qiymətləri onu hasil edən ölkələrin xeyrinə deyil

    Energetika
    • 12 mart, 2026
    • 10:56
    İlham Əliyev: Neftin qeyri-tarazlı qiymətləri onu hasil edən ölkələrin xeyrinə deyil
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında dünyada neft və qazın qiymətlərindəki artıma toxunub.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı deyib:

    "Biz neft və qazın qiymətlərinin görünməmiş dərəcədə artımını müşahidə edirik. Bu da istehlakçılara bir zərbədir. Nəinki istehlakçılara, əgər kimsə düşünürsə ki, qeyri-tarazlı bu qiymətlər yalnız neft hasil və ixrac edən ölkələrin xeyrinədir, yox, bu, belə deyil. Biz daha tarazlaşdırılmış, proqnozlaşdırılmış neft qiymətlərinin tərəfdarıyıq".

    İlham Əliyev Qlobal Bakı Forumu Neft-qaz hasilatı

    Son xəbərlər

    11:06

    Samir Məmmədov: "2 000-ə yaxın zərərli kontent yayan internet resursları məhdudlaşdırıb"

    İKT
    11:05

    "1news.az" xəbər saytının 19 yaşı tamam olur

    Media
    11:04

    İlham Əliyev: Ermənistan öz tarixində ilk dəfə tranzit ölkəyə çevriləcək

    Xarici siyasət
    10:59

    Cəfər Babayev: "İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında işçi qaydada "yumşaq güc" alətlərindən istifadə edirik"

    Biznes
    10:58
    Foto

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    10:56

    İlham Əliyev: Neftin qeyri-tarazlı qiymətləri onu hasil edən ölkələrin xeyrinə deyil

    Energetika
    10:54

    İlham Əliyev beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi üçün əsas riskləri açıqlayıb

    Xarici siyasət
    10:49

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistanla sülhə vasitəçilərin olmamasında israr etdikdən sonra nail oldu

    Xarici siyasət
    10:45

    Prezident: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanla münaqişədə Azərbaycana qarşı seçici yanaşma tətbiq edirdi

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti