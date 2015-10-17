​ABŞ nefti 2%-ə qədər bahalaşıb

Bakı. 17 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,88 dollar, yaxud 1,90% bahalaşaraq 47,26 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,53 dollar və ya 1,07% bahalaşaraq 50,46 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 49 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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