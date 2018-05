Main indicators of world commodity, stock and currency markets (19.09.2017)

19 September, 2017 09:49

Baku. 19 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price

Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 55,48 -0,14 -1,34 WTI (dollar/barrel) 49,91 0,02 -3,81 Gold (dollar/ounce) 1 310,8 -14,4 160,8 Indices Dow-Jones 22 331,35 63,01 2 568,75 S&P 500 2 503,87 3,64 265,04 Nasdaq 6 454,64 6,17 1 071,53 Nikkei 20 251,37 341,87 1137 Dax 12 559,39 40,58 1 078,33 FTSE 100 7 253,28 37,81 110,45 CAC 40 INDEX 5 229,32 15,41 367,01 Shanghai Composite 3 262,859 -90,76 159,219 BİST-100 106 534,6 -1207,1 28 395,94 RTS 1 119,14 -4,29 -33,19 Currency USD/EUR 1,1954 0,0009 0,1438 USD/GBP 1,3495 -0,0099 0,1157 JPY/USD 111,57 0,74 -7,72 RUB/USD 58,1035 0,5701 -3,1695 TRY/USD 3,4906 0,0529 -0,0371 CNY/USD 6,5752 0,0226 -0,3698