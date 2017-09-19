Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2017)

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|55,48
|-0,14
|-1,34
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,91
|0,02
|-3,81
|Золото (доллар/унция)
|1 310,8
|-14,4
|160,8
|Индексы
|Dow-Jones
|22 331,35
|63,01
|2 568,75
|S&P 500
|2 503,87
|3,64
|265,04
|Nasdaq
|6 454,64
|6,17
|1 071,53
|Nikkei
|20 251,37
|341,87
|1137
|Dax
|12 559,39
|40,58
|1 078,33
|FTSE 100
|7 253,28
|37,81
|110,45
|CAC 40
|5 229,32
|15,41
|367,01
|Shanghai Composite
|3 262,859
|-90,76
|159,219
|Bist 100
|106 534,6
|-1207,1
|28 395,94
|RTS
|1 119,14
|-4,29
|-33,19
|Валюта
|USD/EUR
|1,1954
|0,0009
|0,1438
|USD/GBP
|1,3495
|-0,0099
|0,1157
|JPY/USD
|111,57
|0,74
|-7,72
|RUB/USD
|58,1035
|0,5701
|-3,1695
|TRY/USD
|3,4906
|0,0529
|-0,0371
|CNY/USD
|6,5752
|0,0226
|-0,3698
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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