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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2017)

    Нефть Brent – 55,48 доллара/баррель

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,48 -0,14 -1,34
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,91 0,02 -3,81
    Золото (доллар/унция) 1 310,8 -14,4 160,8
    Индексы
    Dow-Jones 22 331,35 63,01 2 568,75
    S&P 500 2 503,87 3,64 265,04
    Nasdaq 6 454,64 6,17 1 071,53
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    FTSE 100 7 253,28 37,81 110,45
    CAC 40 5 229,32 15,41 367,01
    Shanghai Composite 3 262,859 -90,76 159,219
    Bist 100 106 534,6 -1207,1 28 395,94
    RTS 1 119,14 -4,29 -33,19
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