Main indicators of world commodity, stock and currency markets (13.02.2018)

13 February, 2018

of year Commodity Brent (dollar/barrel) 62,66 - 0,13 - 4,21 WTI (dollar/barrel) 59,33 0,13 - 1,09 Gold (dollar/ounce 1 326,4 10,7 17,1 Indices Dow-Jones 24 601,27 410,37 - 117,95 S&P 500 2 656 36,45 - 17,61 Nasdaq 6 981,97 107,48 78,58 Nikkei 21 382,62 0 - 1 382,32 Dax 12 282,77 175,29 - 634,87 FTSE 100 7 177,06 84,63 - 510,71 CAC 40 INDEX 5 140,06 60,85 - 172,5 Shanghai Composite 3 154,12 24,27 - 153,05 BIST 100 113 590,3 0,03 - 1 742,7 RTS 1 206,22 20,43 51,79 Currency USD/EUR 1,2292 0,004 0,0287 USD/GBP 1,3838 0,0011 0,0325 JPY/USD 108,66 - 0,14 - 4,03 RUB/USD 57,7639 - 0,6077 0,075 TRY/USD 3,8005 - 0,0184 0,0023 CNY/USD 6,3275 0,0243 - 0,1793