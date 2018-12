Exchange Rates of Central Bank (30.12.2016)

30 December, 2016 09:29

1 USD 1.7707 AZN 1 EUR 1.8644 AZN 1 RUR 0.0293 AZN