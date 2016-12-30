Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2016)

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,26% и составил 1,7707 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,96% - до 1,8644 маната. Курс рубля вырос на 0,34% - до 0,0293 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7707
|1 Евро
|1.8644
|1 Российский рубль
|0.0293
|1 Австралийский доллар
|1.2810
|1 Аргентинское песо
|0.1113
|1 Белорусский рубль
|0.9048
|1 Бразильский реал
|0.5440
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4821
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1299
|100 Вон Республики Корея
|0.1468
|1 Чешская крона
|0.0690
|100 Чилийских песо
|0.2651
|1 Китайский юань
|0.2548
|1 Датская крона
|0.2508
|1 Грузинский лари
|0.6663
|1 Гонконгский доллар
|0.2283
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1745
|100 Индонезийских рупий
|0.0132
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1946
|1 Швейцарский франк
|1.7351
|1 Израильский шекель
|0.4613
|1 Канадский доллар
|1.3136
|1 Кувейтский динар
|5.7838
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0256
|100 Ливанских фунтов
|0.1174
|1 Малазийский ринггит
|0.3947
|1 Мексиканское песо
|0.0855
|1 Молдавский лей
|0.0891
|1 Египетский фунт
|0.0977
|1 Норвежская крона
|0.2053
|100 Узбекских сум
|0.0552
|1 Польский злотый
|0.4218
|1 Сингапурский доллар
|1.2242
|1 Саудовский риал
|0.4721
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3729
|1 Турецкая лира
|0.5023
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.2248
|1 Новый туркменский манат
|0.5066
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5168
|1 Новозеландский доллар
|1.2322
|Золото (1 унция)
|2029,0451
|Серебро (1 унция)
|28,7278
|Платина (1 унция)
|1590,0886
|Палладий (1 унция)
|1186,3690
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook