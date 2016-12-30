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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2016)

    1 доллар США - 1,7707 маната

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,26% и составил 1,7707 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,96% - до 1,8644 маната. Курс рубля вырос на 0,34% - до 0,0293 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7707
    1 Евро 1.8644
    1 Российский рубль 0.0293
    1 Австралийский доллар 1.2810
    1 Аргентинское песо 0.1113
    1 Белорусский рубль 0.9048
    1 Бразильский реал 0.5440
    1 Дирхам ОАЭ 0.4821
    1 Южноафриканский рэнд 0.1299
    100 Вон Республики Корея 0.1468
    1 Чешская крона 0.0690
    100 Чилийских песо 0.2651
    1 Китайский юань 0.2548
    1 Датская крона 0.2508
    1 Грузинский лари 0.6663
    1 Гонконгский доллар 0.2283
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.1745
    100 Индонезийских рупий 0.0132
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1946
    1 Швейцарский франк 1.7351
    1 Израильский шекель 0.4613
    1 Канадский доллар 1.3136
    1 Кувейтский динар 5.7838
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0256
    100 Ливанских фунтов 0.1174
    1 Малазийский ринггит 0.3947
    1 Мексиканское песо 0.0855
    1 Молдавский лей 0.0891
    1 Египетский фунт 0.0977
    1 Норвежская крона 0.2053
    100 Узбекских сум 0.0552
    1 Польский злотый 0.4218
    1 Сингапурский доллар 1.2242
    1 Саудовский риал 0.4721
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3729
    1 Турецкая лира 0.5023
    1 Тайваньский доллар 0.0549
    1 Таджикский сомони 0.2248
    1 Новый туркменский манат 0.5066
    1 Украинская гривна 0.0653
    100 Японских йен 1.5168
    1 Новозеландский доллар 1.2322
    Золото (1 унция) 2029,0451
    Серебро (1 унция) 28,7278
    Платина (1 унция) 1590,0886
    Палладий (1 унция) 1186,3690
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