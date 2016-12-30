Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2016)

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,26% и составил 1,7707 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,96% - до 1,8644 маната. Курс рубля вырос на 0,34% - до 0,0293 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7707 1 Евро 1.8644 1 Российский рубль 0.0293 1 Австралийский доллар 1.2810 1 Аргентинское песо 0.1113 1 Белорусский рубль 0.9048 1 Бразильский реал 0.5440 1 Дирхам ОАЭ 0.4821 1 Южноафриканский рэнд 0.1299 100 Вон Республики Корея 0.1468 1 Чешская крона 0.0690 100 Чилийских песо 0.2651 1 Китайский юань 0.2548 1 Датская крона 0.2508 1 Грузинский лари 0.6663 1 Гонконгский доллар 0.2283 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.1745 100 Индонезийских рупий 0.0132 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1946 1 Швейцарский франк 1.7351 1 Израильский шекель 0.4613 1 Канадский доллар 1.3136 1 Кувейтский динар 5.7838 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0256 100 Ливанских фунтов 0.1174 1 Малазийский ринггит 0.3947 1 Мексиканское песо 0.0855 1 Молдавский лей 0.0891 1 Египетский фунт 0.0977 1 Норвежская крона 0.2053 100 Узбекских сум 0.0552 1 Польский злотый 0.4218 1 Сингапурский доллар 1.2242 1 Саудовский риал 0.4721 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3729 1 Турецкая лира 0.5023 1 Тайваньский доллар 0.0549 1 Таджикский сомони 0.2248 1 Новый туркменский манат 0.5066 1 Украинская гривна 0.0653 100 Японских йен 1.5168 1 Новозеландский доллар 1.2322 Золото (1 унция) 2029,0451 Серебро (1 унция) 28,7278 Платина (1 унция) 1590,0886 Палладий (1 унция) 1186,3690