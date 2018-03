Exchange Rates of CBAR (21.12.2015)

21 December, 2015 09:47

Baku. 21 December. REPORT.AZ/ 1 USD 1.5500 AZN 1 EUR 1.6850 AZN 1 RUR 0.0218 AZN 1 AUD 0.1103 AZN 1 ARS 0.1169 AZN 100 BYR 0.0084 AZN 1 BRL 0.3891 AZN 1 AED 0.4220 AZN 1 ZAR 0.1028 AZN 100 KRW 0.1317 AZN 1 CZK 0.2218 AZN 100 CLP 0.2318 AZN 1 CNY 0.2392 AZN 1 DKK 0.2258 AZN 1 GEL 0.6475 AZN 1 HKD 0.1999 AZN 1 INR 0.0234 AZN 1 GBP 1.3119 AZN 100 IDR 0.0113 AZN 100 IRR 0.0052 AZN 1 SEK 0.1811 AZN 1 CHF 1.5632 AZN 1 ILS 0.3980 AZN 1 CAD 1.1126 AZN 1 KWD 5.1035 AZN 1 KZT 0.0044 AZN 1 KGS 0.0204 AZN 100 LBP 0.1033 AZN 1 MYR 0.3599 AZN 1 MXN 0.0906 AZN 1 MDL 0.0790 AZN 1 EGP 0.1978 AZN 1 NOK 0.1772 AZN 100 UZS 0.0558 AZN 1 PLN 0.3942 AZN 1 SGD 1.0980 AZN 1 SAR 0.4129 AZN 1 SDR 2.1446AZN 1 TRY 0.5323AZN 1 TWD 0.0472AZN 1 TJS 0.2260 AZN 1 TMT 0.4429 AZN 1 UAH 0.0660 AZN 100 JPY 1.2764 AZN 1 NZD 1.0458 AZN 1 XAU 1656.55 AZN 1 XAG 21.9286 AZN 1 XPT 1334.09 AZN 1 XPD 868.3100 AZN