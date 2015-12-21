Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2015)

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал примерно на 50 гяпик или 47,63% и составил 1,5500 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также подорожал на 0,55 манатов или 47,88% и составил 1,6850 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 47,29% и составил 0,0218 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5500 1 Евро 1.6850 1 Российский рубль 0.0218 1 Австралийский доллар 1.1103 1 Аргентинское песо 0.1169 100 Белорусских рублей 0.0084 1 Бразильский реал 0.3891 1 Дирхам ОАЭ 0.4220 1 Южноафриканский рэнд 0.1028 100 Вон Республики Корея 0.1317 1 Чешская крона 0.0623 100 Чилийских песо 0.2218 1 Китайский юань 0.2392 1 Датская крона 0.2258 1 Грузинский лари 0.6475 1 Гонконгский доллар 0.1999 1 Индийская рупия 0.0234 1 Английский фунт стерлингов 1.3119 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1811 1 Швейцарский франк 1.5632 1 Израильский шекель 0.3980 1 Канадский доллар 1.1126 1 Кувейтский динар 5.1035 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0204 100 Ливанских фунтов 0.1033 1 Малазийский ринггит 0.3599 1 Мексиканское песо 0.0906 1 Молдавский лей 0.0790 1 Египетский фунт 0.1978 1 Норвежская крона 0.1772 100 Узбекских сум 0.0558 1 Польский злотый 0.3942 1 Сингапурский доллар 1.0980 1 Саудовский риал 0.4129 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1446 1 Турецкая лира 0.5323 1 Тайваньский доллар 0.0472 1 Таджикский сомони 0.2260 1 Новый туркменский манат 0.4429 1 Украинская гривна 0.0660 100 Японских йен 1.2764 1 Новозеландский доллар 1.0458 Золото (1 унция) 1656,55 Серебро (1 унция) 21,9286 Платина (1 унция) 1334,09 Палладий (1 унция) 868,3100