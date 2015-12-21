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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2015)

    1 доллар США - 1,5500 маната

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал примерно на 50 гяпик или 47,63% и составил 1,5500 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также подорожал на 0,55 манатов или 47,88% и составил 1,6850 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 47,29% и составил 0,0218 манатов.

    ВалютаКурс
    1 Доллар США1.5500
    1 Евро1.6850
    1 Российский рубль0.0218
    1 Австралийский доллар1.1103
    1 Аргентинское песо0.1169
    100 Белорусских рублей0.0084
    1 Бразильский реал0.3891
    1 Дирхам ОАЭ0.4220
    1 Южноафриканский рэнд0.1028
    100 Вон Республики Корея0.1317
    1 Чешская крона0.0623
    100 Чилийских песо0.2218
    1 Китайский юань0.2392
    1 Датская крона0.2258
    1 Грузинский лари0.6475
    1 Гонконгский доллар0.1999
    1 Индийская рупия0.0234
    1 Английский фунт стерлингов1.3119
    100 Индонезийских рупий0.0113
    100 Иранских риалов0.0052
    1 Шведская крона0.1811
    1 Швейцарский франк1.5632
    1 Израильский шекель0.3980
    1 Канадский доллар1.1126
    1 Кувейтский динар5.1035
    1 Казахстанский тенге0.0044
    1 Киргизский сом0.0204
    100 Ливанских фунтов0.1033
    1 Малазийский ринггит0.3599
    1 Мексиканское песо0.0906
    1 Молдавский лей0.0790
    1 Египетский фунт0.1978
    1 Норвежская крона0.1772
    100 Узбекских сум0.0558
    1 Польский злотый0.3942
    1 Сингапурский доллар1.0980
    1 Саудовский риал0.4129
    1 СДР (спец. права заимствования)2.1446
    1 Турецкая лира0.5323
    1 Тайваньский доллар0.0472
    1 Таджикский сомони0.2260
    1 Новый туркменский манат0.4429
    1 Украинская гривна0.0660
    100 Японских йен1.2764
    1 Новозеландский доллар1.0458
    Золото (1 унция)1656,55
    Серебро (1 унция)21,9286
    Платина (1 унция)1334,09
    Палладий (1 унция)868,3100
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