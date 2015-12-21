Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2015)

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал примерно на 50 гяпик или 47,63% и составил 1,5500 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату также подорожал на 0,55 манатов или 47,88% и составил 1,6850 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 47,29% и составил 0,0218 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5500
|1 Евро
|1.6850
|1 Российский рубль
|0.0218
|1 Австралийский доллар
|1.1103
|1 Аргентинское песо
|0.1169
|100 Белорусских рублей
|0.0084
|1 Бразильский реал
|0.3891
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4220
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1028
|100 Вон Республики Корея
|0.1317
|1 Чешская крона
|0.0623
|100 Чилийских песо
|0.2218
|1 Китайский юань
|0.2392
|1 Датская крона
|0.2258
|1 Грузинский лари
|0.6475
|1 Гонконгский доллар
|0.1999
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|1.3119
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1811
|1 Швейцарский франк
|1.5632
|1 Израильский шекель
|0.3980
|1 Канадский доллар
|1.1126
|1 Кувейтский динар
|5.1035
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0204
|100 Ливанских фунтов
|0.1033
|1 Малазийский ринггит
|0.3599
|1 Мексиканское песо
|0.0906
|1 Молдавский лей
|0.0790
|1 Египетский фунт
|0.1978
|1 Норвежская крона
|0.1772
|100 Узбекских сум
|0.0558
|1 Польский злотый
|0.3942
|1 Сингапурский доллар
|1.0980
|1 Саудовский риал
|0.4129
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1446
|1 Турецкая лира
|0.5323
|1 Тайваньский доллар
|0.0472
|1 Таджикский сомони
|0.2260
|1 Новый туркменский манат
|0.4429
|1 Украинская гривна
|0.0660
|100 Японских йен
|1.2764
|1 Новозеландский доллар
|1.0458
|Золото (1 унция)
|1656,55
|Серебро (1 унция)
|21,9286
|Платина (1 унция)
|1334,09
|Палладий (1 унция)
|868,3100
Tural İbadlıАвтор новости
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