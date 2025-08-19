Haqqımızda

Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı açıqlanıb

Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı açıqlanıb Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı açıqlanıb
Elm və təhsil
19 avqust 2025 10:52
Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı açıqlanıb

Hazırda Türkiyədə 45 minə yaxın azərbaycanlı tələbə təhsil alır.

Bu barədə "Report"a Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyindən (TKTA) məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, ümumilikdə 2019-2024-cü illər üzrə xaricdə əldə olunan kvalifikasiyaların tanınması üzrə TKTA-ya 22 min 578 müraciət daxil olub. Bu müraciətlərin 5 min 327-si (19%) Türkiyədə əldə olunan kvalifikasiyaların payına düşür.

Məlumata görə, ötən altı ilə münasibətdə Türkiyədən əldə olunan kvalifikasiyaların tanınması barədə müraciətlərin 5107-si müsbət qərar, 220-si barəsində isə imtina qərarı verilib. İmtina səbəbləri Azərbaycan qanunvericiliyində də nəzərdə tutulmayan “açık öğretim” təhsilalma forması üzrə əldə olunan kvalifikasiyaların tanınmama faizinin kifayət qədər yüksək olması, eyni zamanda autentik olmayan kvalifikasiyaların tanınma üçün təqdim olunması əsas diqqət yetirilməli olan məqamlardır.
Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Турции обучаются около 45 тыс. студентов из Азербайджана

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bu il universitetlərə müsabiqədən kənar qəbul olunanların sayı açıqlanıb
Bu il universitetlərə müsabiqədən kənar qəbul olunanların sayı açıqlanıb
19 avqust 2025 11:15
Biləsuvarda bu il 4 məktəbdə yeni peşə təmayüllü siniflər yaradılacaq
Biləsuvarda bu il 4 məktəbdə yeni peşə təmayüllü siniflər yaradılacaq
18 avqust 2025 19:08
Rezidenturaya qəbulun nəticələri açıqlanıb
Rezidenturaya qəbulun nəticələri açıqlanıb
18 avqust 2025 16:55
Bağçalara müdir vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqəyə elektron sənəd qəbulu başlayıb
Bağçalara müdir vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqəyə elektron sənəd qəbulu başlayıb
18 avqust 2025 16:06
Səfir: Azərbaycanda Ərəb dili ayının keçirilməsi iki ölkə arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verir
Səfir: Azərbaycanda "Ərəb dili ayı"nın keçirilməsi iki ölkə arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verir
18 avqust 2025 13:09
Rektor: Azərbaycanda son illər ərəb dilini öyrənənlərin sayı artıb
Rektor: Azərbaycanda son illər ərəb dilini öyrənənlərin sayı artıb
18 avqust 2025 12:01
Rektor: BDU son illər bir sıra ərəb ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirir
Rektor: BDU son illər bir sıra ərəb ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirir
18 avqust 2025 11:33
Bioloji yaşın müəyyənləşdirilməsi üçün daha dəqiq üsul yaradılıb
Bioloji yaşın müəyyənləşdirilməsi üçün daha dəqiq üsul yaradılıb
18 avqust 2025 02:27
Gələn həftədən MİQ üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başlayır
Gələn həftədən MİQ üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi başlayır
16 avqust 2025 10:53
Sabah növbəti tədris ili üzrə lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı keçiriləcək
Sabah növbəti tədris ili üzrə lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı keçiriləcək
15 avqust 2025 17:15

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi