Nazir: Tamştatlı müəllimin maaşı ölkə üzrə orta maaşdan ən azı iki dəfə yüksək olmalıdır
Elm və təhsil
- 17 noyabr, 2025
- 13:23
Tamştatlı müəllimin maaşı ölkə üzrə orta maaşdan ən azı iki dəfə yüksək olmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Nazir bildirib ki, mövcud statistika müəllimlərin 4–6 saat dərs yükü əsasında aldığı əməkhaqqını ümumi göstəriciyə daxil edir və bu, yanlış təsəvvür yaradır:
"Eyni zamanda, müəllimin öz əməkhaqqını artırması üçün yalnız daha çox dərs saatı götürməsi kimi məcburi mexanizm də doğru deyil və dəyişdirilməlidir".
Son xəbərlər
13:56
Banqladeşin keçmiş Baş naziri barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılıbDigər ölkələr
13:55
Xəzərin dibi ilə fiber-optik kabelin çəkilməsinə gələn ilin yayında başlanılacaqİKT
13:53
Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
13:52
Orta Asiya platforması Azərbaycanın üzvlüyü ilə daha da güclənir - RƏYDaxili siyasət
13:47
Saməddin Əsədov: "WTDC-25-ə 184 təşəbbüs daxil olub"İKT
13:42
Nazir: Kənd məktəblərinə yaxşı müəllim göndərmək çətindirElm və təhsil
13:39
Azərbaycan ilə Qabon əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edibİnfrastruktur
13:37
Anar Quliyev: "Bakı Olimpiya Stadionu WUF13-ün əsas məkanı olacaq"İnfrastruktur
13:33
Foto