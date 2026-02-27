İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Elm və təhsil
    • 27 fevral, 2026
    • 12:03
    Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru vəzifəsindən azad edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

    Əmrə əsasən, kollecin direktoru Sona Məmmmədova işdən çıxarılıb.

    Direktor vəzifələrinin müvəqqəti icrası Səidə Şahverdiyevaya həvalə olunub.

    Səidə Şahverdiyeva

    Sona Məmmmədova

