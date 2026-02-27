Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru vəzifəsindən azad edilib
Elm və təhsil
- 27 fevral, 2026
- 12:03
Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru vəzifəsindən azad edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.
Əmrə əsasən, kollecin direktoru Sona Məmmmədova işdən çıxarılıb.
Direktor vəzifələrinin müvəqqəti icrası Səidə Şahverdiyevaya həvalə olunub.
