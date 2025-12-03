Azərbaycanda Daşınmaz Əmlakın Vahid Kadastr İnformasiya Sistemi yaradılacaq
Elm və təhsil
- 03 dekabr, 2025
- 15:25
Azərbaycanda veb əsaslı Daşınmaz Əmlakın Vahid Kadastr İnformasiya Sisteminin yaradılması nəzərdə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestrinin Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzinin baş mühəndisi Çingiz Tanrıverdiyev Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin 2-ci Toplantısında deyib.
"Bu təşəbbüs daşınmaz əmlak idarəçiliyinin vahid milli platformaya keçidini təmin edəcək", - o vurğulayıb.
Son xəbərlər
15:49
Azərbaycanın turizm sektoru Yeni il üçün nə vəd edir? – ARAŞDIRMATurizm
15:48
Rəy
Putindən Avropa təhdidi - qitənin Rusiyaya verdiyi dərslər - ŞƏRHAnalitika
15:45
Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənibHərbi
15:40
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıbİKT
15:35
Foto
Baş prokuror Nyu-Yorkda qlobal antikorrupsiya mexanizmlərinin yenilənməsini dəstəkləyibXarici siyasət
15:29
Azərbaycan Qars və İğdırda ticarət evləri aça bilərBiznes
15:29
Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olubDigər ölkələr
15:29
Baş Prokurorluq: Şəxsiyyət məlumatlarınızı tanımadığnız şəxslərə verməyinDaxili siyasət
15:26