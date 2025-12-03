İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda Daşınmaz Əmlakın Vahid Kadastr İnformasiya Sistemi yaradılacaq

    Elm və təhsil
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:25
    Azərbaycanda Daşınmaz Əmlakın Vahid Kadastr İnformasiya Sistemi yaradılacaq

    Azərbaycanda veb əsaslı Daşınmaz Əmlakın Vahid Kadastr İnformasiya Sisteminin yaradılması nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestrinin Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzinin baş mühəndisi Çingiz Tanrıverdiyev Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin 2-ci Toplantısında deyib.

    "Bu təşəbbüs daşınmaz əmlak idarəçiliyinin vahid milli platformaya keçidini təmin edəcək", - o vurğulayıb.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı kadastr informasiya baza

