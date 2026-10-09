İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Xəzərin səviyyəsinin enməsi ilə bağlı dövlətlərarası komissiyasının ilk iclası Azərbaycanda keçiriləcək

    Ekologiya
    • 09 oktyabr, 2026
    • 15:10
    Xəzərin səviyyəsinin enməsi ilə bağlı dövlətlərarası komissiyasının ilk iclası Azərbaycanda keçiriləcək

    Xəzərin səviyyəsinin enməsi ilə bağlı dövlətlərarası komissiyanın ilk iclası 2027-ci ilin ilk yarısında Azərbaycanda keçiriləcək.

    "Report"un Türkmənistana ezam olunan müxbirinin xəbərinə görə, bu barədə beş Xəzəryanı dövlətin (Azərbaycan, Rusiya, İran, Qazaxıstan, Türkmənistan) başçısının iştirakı ilə keçirilən Xəzər Ekoloji Sammitində qərar qəbul olunub.

    Dövlət başçıları Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın hökumət başçılarının müavinləri, İran və Rusiyanın yüksək vəzifəli nümayəndələri səviyyəsində Komissiyanın təsis edilməsini razılaşdırıblar.

    Sonrakı iclaslar Xəzəryanı dövlətlərin ərazilərində ingilis əlifbasının sıralanma qaydasına uyğun olaraq növbə ilə keçiriləcək.

    Sözügedən məsələ ilə bağlı komissiya və ya işçi/ekspert qruplarının yaradılması təşəbbüsü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən irəli sürülüb.

    29 iyun 2022-ci il tarixində Aşqabadda Xəzəryanı Dövlətlərin Dövlət Başçılarının VI Zirvə Toplantısında Prezident İlham Əliyev Xəzər dənizinin səviyyəsinin sürətlə enməsi və dayazlaşması problemini xüsusi vurğulayaraq, bu ekoloji fəlakətin səbəblərini öyrənmək və fəsadların qarşısını almaq üçün Xəzəryanı ölkələrin mütəxəssislərindən ibarət birgə ekspert qruplarının yaradılmasını təklif edib.

    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Xəzər Ekoloji Sammiti Xəzər dənizi
    Первое заседание комиссии по обмелению Каспия пройдет в Азербайджане
    Azerbaijan to host 1st meeting of commission on Caspian Sea decline in 2027
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