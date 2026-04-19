Muxtar Babayev COP31-in Prezidenti ilə görüşüb
Ekologiya
- 19 aprel, 2026
- 10:24
Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Antalyada Türkiyənin ekologiya, şəhərsalma və iqlim dəyişiklikləri naziri və COP31-in prezidenti Murat Kurum ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, M. Babayev bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Antalya Diplomatik Forumu çərçivəsində baş tutan görüşdə Azərbaycanın davamlılığı təmin edərək COP-a dəstək olmaq üçün COP31 Sədrliyi ilə birlikdə çalışacağı vurğulanıb.
12:06
Birol: Bəsrə-Ceyhan neft kəməri Hörmüz boğazına alternativ ola bilərRegion
11:50
Aktotı Raimkulova: Türk dünyasının qlobal gücə çevrilməsində Azərbaycanın önəmli xidmətləri varMədəniyyət siyasəti
11:42
Foto
Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB-3Fərdi
11:39
Hindistanda elektrik stansiyasında baş verən partlayışda ölənlərin sayı 24-ə çatıbDigər ölkələr
11:18
FAKTİKİ HAVA: Bakıda və Abşeron yarımadasında külək güclənibEkologiya
11:18
Serj Qnabrinin dünya çempionatında iştirakı ciddi zədə səbəbindən sual altına düşübFutbol
11:05
Masallıda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölübHadisə
10:51
Xersonda avtomobilə zərbə endirilib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
10:27