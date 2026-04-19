    Экология
    • 19 апреля, 2026
    • 11:02
    Мухтар Бабаев встретился с председателем COP31

    Представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился в Анталье с министром экологии, градостроительства и климатических изменений Турции и президентом COP31 Муратом Курумом.

    Как сообщает Report, об этом М. Бабаев написал в социальной сети X.

    Встреча состоялась в рамках Анталийского дипломатического форума.

    "Азербайджан будет работать совместно с председательством COP31 для содействия успешному проведению COP, обеспечивая преемственность и продвигая реализацию", - говорится в публикации.

    Muxtar Babayev COP31-in Prezidenti ilə görüşüb

