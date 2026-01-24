İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    • 24 yanvar, 2026
    • 12:25
    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Azərbaycanda yanvarın 25-də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə zəif duman, az çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 1-4, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti olacaq.

    Gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.

    yanvar havası Yağmursuz hava Şaxtalı hava proqnozu
    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность

    Son xəbərlər

    12:40

    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    12:35

    AMEA-nın Kimya Elmləri Bölməsi azad edilmiş ərazilərin mineral xammal ehtiyatları barədə araşdırma aparacaq

    Elm və təhsil
    12:32

    KOB evlərində ötən il sahibkarlara göstərilmiş xidmətlərin sayı açıqlanıb

    Biznes
    12:25

    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    12:20

    İspaniya Qazaxıstana 90 min dollar məbləğində vəzifə saxtakarlığında təqsirləndirilən gömrük əməkdaşını təhvil verib

    Region
    12:20

    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    12:18
    Foto

    Neftçalada yanvar faciəsinin şahidi: Sovet əsgərlərinin vəhşiliyini sözlə ifadə etmək çətindir

    Daxili siyasət
    12:16

    Güləş üzrə ölkə çempionatı Gəncədə keçiriləcək

    Fərdi
    12:15

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti