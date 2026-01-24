Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром местами возможен легкий туман и морось, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-4, днем ​​- 5-8 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​- 6-10 градусов тепла, ночью в горах - 5-10 градусов мороза, а днем ​​- от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В некоторых горных и предгорных районах ночью и утром дороги будут покрыты льдом.