    Экология
    • 24 января, 2026
    • 12:41
    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром местами возможен легкий туман и морось, будет преобладать северо-западный ветер.

    Температура воздуха составит ночью 1-4, днем ​​- 5-8 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана в основном без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​- 6-10 градусов тепла, ночью в горах - 5-10 градусов мороза, а днем ​​- от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

    В некоторых горных и предгорных районах ночью и утром дороги будут покрыты льдом.

    прогноз погоды Азербайджан Баку Абшерон
