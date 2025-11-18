Zelenski sabah Türkiyəyə gedəcək
Dünya
- 18 noyabr, 2025
- 11:38
Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenski noyabrın 19-da Türkiyəyə səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında bildirib.
O qeyd edib ki, Ukrayna danışıqları yenidən canlandırmağa hazırlaşır:
"Tərəfdaşlarımıza təklif edəcəyimiz həll yollarını hazırlamışıq".
Son xəbərlər
11:49
Fərhad Məmmədov: Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinin Azərbaycana səfərinin konkret tarixləri artıq müəyyənləşibXarici siyasət
11:43
Yevlax stadionunda "Kəpəz"lə oyundan öncə konsert proqramı təşkil ediləcəkFutbol
11:42
Fərid Şəfiyev: Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıbXarici siyasət
11:38
Dövlət Agentliyi haqsız rəqabətə yol verən 6 təsərrüfat subyektinə qarşı tədbir görübBiznes
11:38
Azərbaycan Gürcüstana gavalı və göyəm tədarük etməyə başlayıbBiznes
11:38
Zelenski sabah Türkiyəyə gedəcəkDünya
11:35
Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 30 %-ə yaxın artırıbEnergetika
11:31
Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıbİKT
11:27