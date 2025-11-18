İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Zelenski sabah Türkiyəyə gedəcək

    Dünya
    • 18 noyabr, 2025
    • 11:38
    Zelenski sabah Türkiyəyə gedəcək

    Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenski noyabrın 19-da Türkiyəyə səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında bildirib.

    O qeyd edib ki, Ukrayna danışıqları yenidən canlandırmağa hazırlaşır:

    "Tərəfdaşlarımıza təklif edəcəyimiz həll yollarını hazırlamışıq".

    Ukrayna Zelenski Türkiyə
    Зеленский завтра отправится в Турцию

    Son xəbərlər

    11:49

    Fərhad Məmmədov: Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinin Azərbaycana səfərinin konkret tarixləri artıq müəyyənləşib

    Xarici siyasət
    11:43

    Yevlax stadionunda "Kəpəz"lə oyundan öncə konsert proqramı təşkil ediləcək

    Futbol
    11:42

    Fərid Şəfiyev: Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıb

    Xarici siyasət
    11:38

    Dövlət Agentliyi haqsız rəqabətə yol verən 6 təsərrüfat subyektinə qarşı tədbir görüb

    Biznes
    11:38

    Azərbaycan Gürcüstana gavalı və göyəm tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    11:38

    Zelenski sabah Türkiyəyə gedəcək

    Dünya
    11:35

    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 30 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    11:31

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıb

    İKT
    11:27

    Qızıl FED-in uçot dərəcəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda ucuzlaşıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti