Şahzadə Harri və Meqan Markl övlad sahibi olacaqlar

Bakı. 15 oktyabr. REPORT.AZ/ Böyük Britaniya kraliçasının nəvəsi şahzadə Harri və onun həyat yoldaşı Meqan Markl valideyn olmağa hazırlaşırlar.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kensinqton Sarayı "Twitter" səhifəsində məlumat verib.

Məlumata görə, cütülüyün ilk övladı 2019-cu ilin yazında anadan olacaq.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk